Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,47%

К 07:10 мск он находился на отметке 2 712,91 пункта

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,47% и находился на уровне 2 713,99 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи незначительно замедлил рост и находился на отметке 2 712,91 пункта (+0,43%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.