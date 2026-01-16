Казтрансойл снизил перевалку нефти в подвергшийся атакам КТК в 2025 году на 15%

Казахстанский национальный оператор переориентировал часть экспорта на другие нефтепроводы, сообщили в пресс-службе организации

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Казахстанский национальный оператор нефтепровода Казтрансойл сократил перевалку нефти в систему неоднократно подвергавшегося атакам украинских беспилотников Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2025 году на 15%, но переориентировал часть экспорта на другие нефтепроводы. Об этом сообщили в пресс-службе Казтрансойла.

"Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 3 млн 559 тыс. тонн, снизившись на 15% по сравнению с 2024 годом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в условиях сохраняющейся нестабильности на мировых энергетических рынках компания совместно с грузоотправителями и зарубежными партнерами провела масштабную координационную и переговорную работу, что позволило переориентировать часть экспортных объемов с нефтепроводной системы КТК на альтернативные маршруты". В компании добавили, что в качестве альтернативных маршрутов использовались морские порты Новороссийска и Усть-Луги в Росиии, пункт сдачи нефти "Адамова Застава" в Польше, нефтепровод из Казахстана в Китай Атасу-Алашанькоу, а также возобновление транзита в Узбекистан, поставки в Киргизию.