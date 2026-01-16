Казахстан поставил по Баку - Тбилиси - Джейхан 1,3 млн тонн нефти в 2025 году

В 2026 году ожидают объем поставок до 1,6 млн тонн, сообщили в пресс-службе "Казмунайгаз"

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Казахстан в 2025 году поставил по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан 1,3 млн тонн нефти. Об этом сообщили в пресс-службе нефтегазовой компании "Казмунайгаз".

"Поставки казахстанской нефти из порта Актау в направлении Баку -Тбилиси - Джейхан составили 1,3 млн тонн. Ожидаемый объем на 2026 год - до 1,6 млн тонн нефти", - говорится в сообщении об итогах поставок нефти в 2025 году.

По данным Министерства энергетики Казахстана, в 2024 году по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан транспортировано порядка 1,4 млн тонн казахстанской нефти.