Московский регион стал лидером по заказам снегоуборочной техники в начале 2026 года

По типу устройств лидируют аккумуляторные модели техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. 60% от общего объема заказов снегоуборочных машин во вторую неделю января приходится на Москву и Московскую область, сказано в исследовании маркетплейса "Мегамаркет" (текст есть у ТАСС).

Читайте также Снежные рекорды Москвы. Как столица переживала сильные снегопады

"Уже на второй неделе января количество заказов снегоуборочной техники увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. <…> С точки зрения географии продаж лидером остается Москва и Московская область - на них приходится 60% от общего объема заказов снегоуборочных машин", - говорится в тексте.

По словам аналитиков, второе место занимает Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 9%. В число регионов-лидеров также входят Республика Татарстан (6%), Нижегородская область (6%) и Свердловская область (4%). В категории лопат ситуация схожа: Москва и область формируют 49% спроса.

По типу устройств лидируют аккумуляторные модели снегоуборочной техники - на них приходится 40,9% заказов. Бензиновые снегоуборщики занимают 39,4%, тогда как классические электрические модели остаются заметно менее востребованными, сказано в исследовании.

Рост затронул и инвентарь для ручной уборки снега. Так, по данным "Мегамаркета", во вторую неделю января 2026 года количество заказов лопат выросло в 8,5 раза по сравнению с первой неделей месяца - это самый высокий недельный скачок с 2024 года. Средний чек на снегоуборочную технику колеблется от 25 до 45 тысяч рублей в зависимости от региона, отметили эксперты.

Основную аудиторию покупателей снегоуборочной техники составляют мужчины - 76%. Женщины формируют 24% спроса, при этом наиболее активной возрастной группой у обоих полов остаются покупатели 35-44 лет, говорится в сообщении.