"Ъ": РЖД может продать 49% Федеральной грузовой компании

По информации издания, продажа доли может проходить через аукцион, допуск на который будут иметь только участники, соответствующие определенным критериям

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) могут продать 49% акций, принадлежащих им в Федеральной грузовой компании (ФГК) - втором по величине железнодорожном операторе России, - примерно за 44 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с финальной версией инвестпрограммы и финансового плана РЖД на 2026 год.

По информации издания, продажа доли может проходить через аукцион, допуск на который будут иметь только участники, соответствующие определенным критериям. Эксперты выражают сомнения, что неконтрольный пакет будет интересен конкурентам ФГК, и считают более вероятным, что приобретателями станут финансовые инвесторы, отмечает газета.

Стоимость сделки, рассчитанная на основе результатов ФГК за три квартала 2025 года, может быть скорректирована по итогам всего года и с учетом прогнозов рыночных условий на 2026-2028 годы, отмечает источник издания. Прибыль от этой продажи не заложена в планах предприятия, добавил он.

В РЖД комментарии изданию не предоставили.