В Якутии планируют добыть более 55 млн тонн угля

В 2025 году объем угледобычи составил рекордные 52 млн тонн

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Угледобывающие компании в Якутии по итогам 2025 года увеличили выемку угля до рекордного показателя - почти 52 млн тонн. В 2026 году планируется довести объем добычи до более чем 55 млн тонн угля, сообщили в региональном министерстве промышленности и геологии.

"Угледобывающие компании в Якутии установили новый рекорд по итогам 2025 года - объем добычи угля достиг почти 52 млн тонн, что на 4% больше чем за предыдущий год. Республика подтвердила абсолютное лидерство в отрасли на Дальнем Востоке и заняла второе место по России. Основными рекордсменами стали "Эльгауголь", "Колмар" и "Якутуголь". Угледобывающие предприятия Якутии рассчитывают в 2026 году добыть более 55 млн тонн угля", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что за 2025 год в Якутии открыли новый угольный разрез "Кабактинское". Подтвержденные запасы нового разреза оцениваются в 127 млн тонн угля, объем предполагаемых ресурсов составляет от 1,2 до 1,7 млрд тонн. "К 2027 году АО "Кабактинское" планирует выйти на проектную производственную мощность первого участка добычи - на добычу угля в объеме 750 тыс. тонн в год. В дальнейшем объемы угледобычи будут увеличиваться", - добавили в министерстве.

По данным регионального министерства экономики, валовой региональный продукт (ВРП) Якутии в 2025 году оценивается свыше 2,6 трлн рублей с ростом на 0,7% в сопоставимых ценах к 2024 году. Промышленность сохраняет роль ключевого сектора экономики, формируя более 63% ВРП.