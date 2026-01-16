Автозаводы Петербурга выпустили более 48 тыс. машин в 2025 году

"Автозавод АГР", в частности, нарастил выпуск в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Объем выпуска автомобилей в Санкт-Петербурге составил более 48 тыс. машин по итогам 2025 года. "Автозавод АГР" (бывший завод Hyundai) в два раза нарастил выпуск, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"По итогам 2025 года "Автозавод Санкт-Петербург" выпустил 3 тыс. автомобилей Lada Iskra. <...> "Автомобильный завод АГР" вдвое нарастил выпуск продукции. С конвейера выпущено более 45 тыс. машин", - рассказал Поляков.

Бывший завод Hyundai в Петербурге был открыт в 2010 году и сменил название на "Автомобильный завод АГР" в 2024-м. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год. Площадка прекратила производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине из-за перебоев в поставках комплектующих. Сейчас на заводе выпускают автомобили под брендом Solaris.

В сентябре 2025 года на производственной площадке "Автозавода Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan) стартовало серийное производство автомобилей Lada Iskra.