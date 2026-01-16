Пассажиропоток между Россией и Белоруссией на ж/д сети вырос в 2025 году на 9,3%

Показатель составил почти 3,1 млн человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пассажиропоток между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года увеличился на железнодорожной сети по сравнению с предыдущим годом на 9,3% и составил почти 3,1 млн человек, сообщили в "Российских железных дорогах" (РЖД).

"За 2025 год в прямом сообщении между странами перевезено почти 3,1 млн пассажиров, что на 9,3% больше, чем годом ранее", - сказано в сообщении железнодорожного холдинга.

Доля перевозок в сообщении с Белоруссией составляет почти 86% от общего количества перевозок в сообщении со странами СНГ, уточнили в РЖД. Самым востребованными остаются скоростные поезда. "Ласточкой" Москва - Минск перевезено почти 786 тыс. пассажиров (+11,7% к 2024 году).

"Наибольший рост пришелся на новогодние каникулы: с 26 декабря по 11 января более 76 тыс. путешественников (+27,7%) выбрали для своих поездок между столицами именно "Ласточки", - отметили в холдинге.

РЖД и "Белорусские железные дороги" следят за постоянным ростом спроса на перевозки в сообщении Россия - Белоруссия, принимая меры по расширению маршрутной сети, увеличению количества мест в составах и глубины продажи билетов (90 суток).

На данный момент между странами курсируют 26 пар поездов (включая транзитные в Калининград с остановками в белорусских городах), а также беспересадочные вагоны из Архангельска, Мурманска и Минеральных Вод. "А на летний период и в праздничные дни назначаем дополнительные поезда и включаем дополнительные вагоны в составы", - сказано в сообщении РЖД.