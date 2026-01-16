В РФ спрос на фермерскую продукцию перед Новым годом вырос на 45%

Такие показатели зафиксировали операторы "Фермерских островков"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спрос на фермерскую продукцию в России в преддверии новогодних праздников вырос на 45%, рассказали ТАСС в Корпорации МСП.

"Россияне стали чаще выбирать фермерские продукты для новогодних праздников: спрос на товары от фермеров в декабре вырос на 45% по сравнению с остальными месяцами 2025 года", - отметили там.

Такие показатели зафиксировали операторы "Фермерских островков" - специального проекта Корпорации МСП для производителей сельхозпродукции.

"Фермерская продукция с каждым годом становится все более востребована. Также растет популярность агробизнеса среди предпринимателей. Формируется новая культура потребления, где натуральность и качество выходят на первый план. В 2026 году мы продолжим развивать сеть "Фермерских островков", которые являются эффективной мерой поддержки российских МСП-производителей и помогают им без лишних сложностей и издержек попасть на полки торговых точек. Уже более 1 200 предпринимателей являются поставщиками "островков", которых на сегодняшний день организовано уже 98 в 38 регионах страны", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В декабре 2025 года в "Фермерском островке" в Краснодарском крае 35% всех покупок пришлось на мясо птицы. Кроме того, большим спросом пользовалась икра - в декабре объем продаж превысил 80 кг.

В Кировской области особой популярностью перед праздниками пользовались подарочные фермерские корзины. Основной ценовой сегмент продаж пришелся на 1 500-2 300 рублей за набор. В Казани отмечают рост спроса на фермерские сладости и выпечку. В декабре заказы в этой категории увеличились на 20%.

В Белгороде после праздников повысился спрос на мясные полуфабрикаты. Всего за два дня один "Фермерский островок" продал около 100 кг вареников с предсказаниями.