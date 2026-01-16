Предприятия Петербурга получили 60 млн рублей на развитие НИОКР

В 2025 году поддержку высокотехнологичных проектов получили четыре компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Промышленные предприятия Петербурга получили 60 млн рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"Будущее за кооперацией малых технологических компаний и крупных промышленных предприятий. Без науки сегодня никуда. В 2025 году простимулировали инновационную деятельность высокотехнологичных компаний города почти на 60 млн рублей. Наши предприятия получили эти средства на развитие НИОКР и ОКР опытных образцов промышленной продукции", - рассказал он.

В 2025 году поддержку на развитие высокотехнологичных проектов получили компании "Диаконт", "В-Трейлер", "СМАРТС-Кванттелеком", "Петербургский тракторный завод".

Компания "Диаконт", специализирующаяся на разработке и производстве робототехнических и диагностических систем, создаст колесное шасси для диагностического комплекса, который будет применяться в городском хозяйстве.

Компания "В-Трейлер" разрабатывает конкурентоспособную отечественную грузовую прицепную технику для транспортной отрасли.

"Петербургский тракторный завод" создает универсально-пропашной трактор типа К-6 интегральной компоновки.

Один из ведущих российских разработчиков квантовых криптографических систем выработки и распределения ключей компания "СМАРТС-Кванттелеком" реализует проект, направленный на повышение уровня информационной безопасности и развитие отечественных высокотехнологичных решений, имеющих стратегическое значение и потенциал применения в интересах органов государственной власти и подведомственных учреждений.