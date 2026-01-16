Промышленным предприятиям Петербурга не хватает 10 тыс. кадров

Среди наиболее востребованных специальностей операторы станков, механики, слесари и сварщики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Дефицит кадров в промышленности Петербурга на сегодня составляет 10 тыс. человек, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"Текущая потребность и на ближайшие годы в кадрах в промсекторе составляет порядка 10 тыс. человек. Среди наиболее востребованных специальностей - операторы и наладчики станков, механики, слесари, сварщики", - рассказал Поляков.

По его словам, наибольший спрос сейчас существует в отраслях приборостроения, фармацевтики, биотехнологии. Спрос на IТ-кадры остается высоким, особенно в сферах цифровых технологий, разработки и кибербезопасности. Инженерные специальности также очень востребованы сегодня.

"Управляющая компания ОЭЗ выступает связующим звеном между образовательными учреждениями города (как вузов, так и ссузов, и школ) и предприятиями, помогая решать резидентам кадровый вопрос", - рассказал Поляков.

Кроме того, продолжается реализация проекта "Петербург Заводской". В рамках проекта студентам доступны стажировки, позволяющие приобретать практические навыки на выбранных предприятиях, знакомиться с непосредственными работодателями и планировать карьеру.