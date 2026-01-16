Собственные доходы Крыма выросли на 22%

Основными источниками поступлений стали налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций, акцизы

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Республики Крым по итогам 2025 года составили 124,7 млрд рублей, что на 22% больше показателя прошлого года. Всего за 11 лет доходы региона выросли почти в 5 раз, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По итогам 2025 года собственные доходы бюджета Республики Крым составили 124,7 млрд рублей. Это на 22%, или на 22,5 млрд рублей больше, чем в 2024 году. Всего же за 11 лет (с начала действия бюджетного и налогового законодательства РФ) доходы выросли почти в пять раз", - написал он в своем Telegram-канале.

Основными источниками таких доходов стали налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), на прибыль организаций, акцизы, а также налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения. Аксенов отметил, что рост доходов позволяет завершить 2025 год с сокращением бюджетного дефицита, сохранив дополнительно для регионального бюджета порядка 4,8 млрд рублей.