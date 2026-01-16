Wildberries и Russ получила статус резидента Арктической зоны РФ

Соответствующее соглашение подписано между РВБ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВБ.

"Компания РВБ получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Соответствующее соглашение подписано между РВБ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)", - говорится в сообщении.

По словам представителей объединенной компании Wildberries и Russ, в рамках сотрудничества компания реализует инвестиционный проект по строительству сортировочного центра в Архангельской области площадью около 50 тыс. кв. м. Статус резидента АЗРФ позволит компании реализовать проект логоцентра с административными преференциями и налоговыми льготами.

"Создание сортировочного центра в Архангельске не только упростит логистические цепочки, но и улучшит качество жизни на Севере. Для жителей Архангельской области это означает сокращение сроков ожидания заказов, возможность получать более широкий ассортимент товаров в кратчайшие сроки", - заявила директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ КРДВ Анастасия Жук.

Как отметила генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Екатерина Сташкевич, под строительство логистического центра компанией РВБ уже подобран земельный участок в Архангельске.

В сентябре 2025 года основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта, а также запустили "Платформу роста" - комплексную программу поддержки предпринимателей. Архангельская область стала 35 регионом, присоединившимся к проекту.