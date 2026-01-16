В Воронежской области выявили картель на рынке медизделий для госучреждений

ФАС завела дело о нарушении антимонопольного законодательства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ФАС России выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области.

Служба завела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед", ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.

"Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 618 660 892 рубля, - указали в службе. - В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы".