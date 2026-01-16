Сбер может выступить якорным резидентом создаваемого IT-парка в Вологде

На базе IT-парка планируют запустить образовательный проект "Школа 21"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. IT-парк будет создан в центре Вологды, якорным его резидентом предложено стать Сберу. На базе IT-парка планируется осуществить образовательный проект Сбера "Школа 21" по примеру других регионов, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов по итогам прошедшей в Москве встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

"Обратился к Герману Оскаровичу с предложением рассмотреть возможность участия Сбера в качестве якорного резидента нашего IT-парка в Вологде. Для создания IT-парка Вологодской областью приобретено здание в центре города на улице Челюскинцев, 3. Там же, на базе IT-парка планируем осуществить известный образовательный проект Сбера - "Школу 21", который реализуется в других регионах России. Он направлен на подготовку специалистов в сфере информационных технологий", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В Вологодской области работает 620 IT-компаний, в том числе 68 аккредитованы Минцифры России. Компании "Фосагро" и "Малленом системс" разрабатывают технологии искусственного интеллекта. Специалистов для цифровой сферы выпускают 14 образовательных организаций, в том числе Вологодский колледж связи и информационных технологий, сообщил руководитель региона.

Участники встречи обсудили результаты развития региона по отраслям. Так, уровень цифровой зрелости области составил 91,1%. Область переместилась с 74-е на 14-е место в рейтинге руководителей цифровой трансформации по итогам 2025 года. Область заняла 10-е место в России в 2025 году по уровню удовлетворенности населения качеством услуг в электронной форме, а также 8-е место в России - по использованию сервиса "Госуслуги" в 2025 году. Доля граждан, хотя бы раз воспользовавшихся электронными услугами и сервисами портала "Госуслуги", достигла 84%.

Одна из приоритетных задач - перевод услуг в электронный вид. В 2025 году оцифровали 68 услуг, тогда как годом ранее всего восемь. В общей сложности в электронный вид переведено 310 услуг из 360. В 2026 году эту работу планируется завершить.

"Отдельно обсудили варианты благоустройства Вологды в связи с подготовкой к 880-летию. Масштабную работу ведем по поручению президента России Владимира Путина: преображаем город, привлекая федеральные средства, областные деньги и частные инвестиции", - добавил губернатор.