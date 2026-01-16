Европа установила рекорд суточного импорта сжиженного газа на фоне похолодания

Предыдущий рекорд наблюдался в июне 2025 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Европейские страны в середине января 2026 года установили рекорд суточного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на фоне похолодания, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам 14 января потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС достигли 486 млн куб. м, что является максимальным показателем за все время наблюдений. Предыдущий рекорд наблюдался в июне 2025 года.

В целом Европа в январе продолжает активно вести отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ), вызванный существенным понижением температуры в регионе.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 51,87% (на 15,34 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 64,2% годом ранее.

Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 39 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) достиг 34 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 94-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 7% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент составляет лишь 57,3 млрд куб. м.