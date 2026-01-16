Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

К 10:24 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 711,19 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,35% - до 2 710,64 и 1 087,4 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 1,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,138 рубля.

К 10:24 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 711,19 пункта (+0,37%), индекс РТС составлял 1 087,63 пункта (+0,37%). В это же время курс юаня перешел к росту и поднялся на 0,75 копейки, до 11,159 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,47% и находился на отметке 2 713,99 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.