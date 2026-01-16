Фонд развития промышленности Петербурга докапитализируют на 350 млн рублей

В 2025 году фонд поддержал 19 предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) для предоставления льготного заемного финансирования планируется докапитализировать в объеме 350 млн рублей в 2026 году, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

"В этом году планируем докапитализировать Фонд развития промышленности на 350 млн рублей, при этом 50 млн рублей будут направлены в рамках единой региональной субсидии (16,0 млн рублей из федерального бюджета, 34,0 млн рублей региональная составляющая)", - сказал он.

Общая капитализация ФРП Петербурга составляет свыше 13 млрд рублей. По итогам 2025 года фондом поддержано 19 предприятий Петербурга на общую сумму более 2,7 млрд рублей. За весь период работы ФРП Петербурга к концу 2025 года количество предоставленных займов уже превысило 150, а общий объем финансирования составил свыше 16 млрд рублей.

"По отраслевой принадлежности предприятий, которым оказана финансовая поддержка в 2025 году, можно выделить: металлообработку, фармацевтическую и пищевую промышленность, полиграфию, приборостроение", - сказал Поляков.

Самой популярной программой финансирования остается программа "Займы для приобретения оборудования". По ней выдается более 60% всех займов.