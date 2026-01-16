Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск ЦБ к Euroclear

По делу проходит предварительное судебное заседание

Редакция сайта ТАСС

© Данил Сытор/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС. Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, передает корреспондент ТАСС.

"Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой рассмотрит в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению Центрального Банка России", - сообщил суд.

В судебном заседании явились четыре представителя истцов - Митрофанов, Козлов, Ванко, Алаев и Никеева. От ответчиков участвуют представители Савельев, Сайкин и Романова. Судья удалилась для рассмотрения ходатайства Банка России о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Ранее в пресс-службе суда ТАСС сообщили, что исковое заявление ЦБ РФ к Euroclear поступило в Арбитражный суд города Москвы 15 декабря 2025 года. Сумма исковых требований составляет 18,2 трлн рублей. ЦБ будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов.