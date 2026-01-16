Производители одежды из 30 регионов примут участие в форуме в Ульяновске

Мероприятие станет площадкой для кооперации и демонстрации потенциала локальных производителей сырья и фурнитуры

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 16 января. /ТАСС/. Второй всероссийский форум производителей одежды пройдет в Ульяновске 24-26 апреля, в нем примут участие представители компаний из более 30 регионов России. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра "Мой бизнес" в Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

"Второй всероссийский форум производителей одежды пройдет в Ульяновской области 24-26 апреля. Мероприятие продлится три дня и объединит ведущих экспертов, байеров, дизайнеров, представителей маркетплейсов и производителей из более чем 30 регионов России, а также из других стран", - сказал собеседник агентства.

Гайнетдинов пояснил, что в 2026 году особенностью мероприятия станет байерская конференция. "Трек включит в себя секцию для производителей национального рынка и крупнейших российских оптовых покупателей одежды, маркетплейсов и мультибрендовых шоурумов, а также международную секцию, где будут представлены крупнейшие оптовые покупатели российской Fashion-продукции из других стран", - уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что форум станет площадкой для кооперации и демонстрации потенциала локальных производителей сырья и фурнитуры. По его мнению, это будет способствовать развитию цепочек поставок и укреплению отечественной индустрии.

Форум также предполагает Fashion-программу. В нее войдут показы коллекций крупнейших российских дизайнеров и брендов, а также презентации ульяновских модных проектов. "Fashion-программа будет организована при партнерстве федерального крупного проекта Volga Fashion Week. Основной акцент будет сделан на продвижении российских брендов, популяризации культурного наследия и аутентичности, интеграции этих ценностей в современную моду", - подчеркнул Гайнетдинов.

По словам руководителя центра "Мой бизнес", в прошлом году Минпромторг РФ поддержал инициативу губернатора Ульяновской области Алексея Русских о становлении региона как центра развития легкой промышленности страны и проведения в нем первого форума производителей одежды. "В этом году форум приобретает новый масштаб. Мы соберем максимально возможное число экспертов, байеров и представителей индустрии, что позволит значительно расширить возможности для российских брендов. Байерская конференция и презентационная часть, организованная в сотрудничестве с проектом Volga Fashion Week, дадут дополнительный охват и масштаб мероприятию", - отметил Гайнетдинов.

О форуме

Первый всероссийский форум производителей одежды прошел в Ульяновске с 23 по 25 мая 2025 года. В нем приняли участие более 1 тыс. человек из 20 регионов России и трех зарубежных стран. В ходе форума состоялась байерская сессия с участием крупнейших платформ, сырьевая биржа, мастер-классы, а также был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.