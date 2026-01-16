На площадке ОЭЗ "Дыбенко" разместится порядка 30 резидентов

Развитие площадки запланировано на период с 2026 по 2030 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Площадка Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дыбенко" в Петербурге будет сформирована до 2030 года. На ее территории разместится порядка 30 резидентов, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

"Развитие площадки "Дыбенко" запланировано на период с 2026 по 2030 год. Учитывая близость площадки к жилой застройке, наиболее перспективным форматом ее развития мы видим формат light industrial. Площадь одного из таких инновационных центров составит порядка 62 тысячи кв. м и позволит разместить порядка 30 резидентов", - сказал он.

Правительство Санкт-Петербурга направило письмо в Министерство экономического развития РФ о присоединении площадки рядом с метро "Улица Дыбенко" к ОЭЗ "Санкт-Петербург". Минэкономразвития РФ поддержало предложение. По словам Полякова, в настоящее время ведется работа по решению имущественно-правовых вопросов, в связи с чем заявка города о расширении ОЭЗ "Санкт-Петербург" находится в глубокой проработке.

Город ведет переговоры с крупными компаниями из сферы ИТ, радио и микроэлектроники на предмет размещения их на будущей площадке ОЭЗ "Дыбенко".

На сегодняшний день на территории особой экономической зоны в Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 66 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты - 236 млрд рублей. ОЭЗ размещается на четырех участках - "Нойдорф", "Новоорловская", "Парнас" и "Шушары".