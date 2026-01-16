Поставки электроэнергии из России в Китай могут возобновить

Для этого должен поступить соответствующий запрос из КНР, указали в Минэнерго РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из России в Китай могут быть возобновлены в случае поступления соответствующего запроса из КНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Экспорт электроэнергии из России в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для РФ остается опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока", - говорится в сообщении.