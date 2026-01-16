Иск ЦБ против Euroclear будут рассматривать в закрытом режиме

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство

Редакция сайта ТАСС

© Дарья Антонова/ ТАСС, архив

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Банка России о слушании дела против бельгийского депозитария Euroclear на 18,2 трлн рублей в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее судья удалилась из зала суда для рассмотрения данного ходатайства.

О деле

В Банке России 12 декабря ТАСС сообщили, что регулятор намерен подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Иск связан с причинением вреда ЦБ незаконными действиями Euroclear.

В Банке России указали, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика (Euroclear), в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях - как в дружественных, так и в недружественных странах, - будет определен после вступления решения суда в законную силу.

Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств ЦБ РФ, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

Подача иска, помимо прочего, обусловлена официально объявленными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ РФ, а также намерениями использовать эти активы для передачи третьим лицам.

Российский регулятор также сообщил, что Банк России рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах, и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.

О заморозке активов РФ

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на следующие два года за счет займа, сообщала на итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" подчеркнул, что Россия в случае изъятия своих активов Европой будет защищаться в судах, постарается найти юрисдикцию, которая не зависит от политических решений. По его словам, Европа понесет не только имиджевые и прямые финансовые потери в случае конфискации российских активов, ей также придется когда-то отдать то, что она украдет.