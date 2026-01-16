Затраты "Эн+" на строительство Забайкальской ТЭС превысят 300 млрд рублей

Планируют, что первый энергоблок введут в эксплуатацию 1 июля 2031 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Объем капитальных затрат на возведение Забайкальской ТЭС мощностью 1,05 ГВт в Сибири составит более 300 млрд рублей, сообщила компания "Эн+".

"Конструкция станции предусматривает три энергоблока мощностью 350 МВт каждый. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию 1 июля 2031 года, на полную установленную мощность в 1 050 МВт станция выйдет 1 декабря 2031 года. Объем капитальных затрат (CAPEX) составит более 300 млрд руб.", - говорится в сообщении.