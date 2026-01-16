С Минтарифов Красноярского края требуют взыскать 0,3 млрд рублей

Истцом выступило муниципальное унитарное предприятие электрических сетей из Дивногорска

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей из Дивногорска, занимающееся электрокотельными и коммунальным обслуживанием населения, направило в Арбитражный суд Красноярского края серию исков о взыскании с Министерства тарифной политики региона более 296 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступила серия исков МУПЭС (г. Дивногорск) к Министерству тарифной политики Красноярского края о взыскании убытков, вызванных регулированием тарифов, на общую сумму более 296 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как указывается в исковых заявлениях, министерство в 2023-2024 годах принимало нормативные акты, устанавливающие предприятию долгосрочные тарифы на тепловую энергию и на горячую воду, которые были признаны в судах общей юрисдикции недействующими из-за занижения необходимой валовой выручки. Министерство принимало замещающие нормативные акты

"Действия министерства, по мнению истца, привели к возникновению убытков, вызванных как невозможностью обратиться за субсидированием выпадающих доходов, так и несвоевременность расчетов с ПАО "Красноярскэнергосбыт", которое взыскало с истца суммы пени за несвоевременную оплату поставленного ресурса в рамках, рассмотренных арбитражным судом дел", - добавили в пресс-службе суда.

Вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда будет решен в течение пяти рабочих дней.