Mitsubishi купит газовые активы в США на $5,2 млрд

Компания планирует завершить приобретение активов до июня

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsubishi приобретет активы компании Aethon Energy Management, занимающейся добычей сланцевого газа в штатах Луизиана и Техас, и ее акционеров на сумму около $5,2 млрд. Об этом сообщила пресс-служба японской компании.

"Mitsubishi достигла соглашения с Aethon Energy Management и существующими акционерами Aethon <...> об общей сумме инвестиций в акционерный капитал в размере около $5,2 млрд", - говорится в заявлении.

Компания планирует завершить приобретение активов до июня. В пресс-службе подчеркнули, что соглашение знаменует выход Mitsubishi на американский рынок сланцевого газа. По информации агентства Bloomberg, сделка станет крупнейшей для японских компаний в сфере сланцевого газа в США.

По информации Mitsubishi, на месторождениях, разрабатываемых Aethon, добывают около 59,5 млн куб. м природного газа в сутки, что эквивалентно примерно 15 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Aethon обеспечивает газом южную часть США. Его также планируют экспортировать в европейские и азиатские страны, включая Японию, которая является вторым по величине импортером СПГ в мире.

Сланцевый газ - разновидность природного газа (метана). Он распределен в небольших порах осадочных пород: горючих сланцев или уплотненных песчанников.