Начало выработки электроэнергии на АЭС "Аккую" планируется в 2026 году

По словам главы Минэнерго Турции Алпарслана Байрактара, строительство первого реактора АЭС завершено примерно на 95%

СТАМБУЛ, 16 января. /ТАСС/. Запуск первого реактора АЭС "Аккую", которую в Турции строит Росатом, запланирован на 2026 год, подтвердил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

"Мы планируем ввести первый реактор АЭС "Аккую" в течение этого года. В предстоящий понедельник вместе с главой Росатома [Алексеем] Лихачевым посетим стройку, посмотрим за работами на месте", - сказал Байрактар.

Власти Турции ранее сообщали о планах начать выработку электроэнергии на АЭС "Аккую" в течение наступившего года.

По словам Байрактара, в настоящее время строительство первого реактора АЭС завершено примерно на 95%.

"Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуется на основе финансово-организационной модели Build-Own-Operate ("строй - владей - эксплуатируй").