Лукашенко подписал указ о создании условий для работы в Белоруссии криптобанков

По информации агентства БелТА, документ также направлен на укрепление имиджа республики как флагмана в сфере финансовых IT-технологий

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий создание условий для деятельности в стране криптобанков. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, документ направлен на укрепление имиджа Белоруссии как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков. Согласно указу криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций.

Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка. При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами).

В сентябре прошлого года президент Белоруссии поддержал идею создания в республике криптобанка. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС выразил мнение, что России следует пойти по примеру Белоруссии в части создания своего криптобанка.