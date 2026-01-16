Объем добычи биоресурсов в Черном и Азовском морях вырос на 26,5%

Показатель составил 54 тыс. тонн, что опережает показатели вылова водных биоресурсов 2024 года и является максимальным за последние четыре года

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Объем добычи водных биоресурсов за 2025 год в Черном и Азовском морях на 26,5% превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Объем добычи водных биоресурсов за данный период составил 54 тыс. тонн, что на 26,5% опережает показатели вылова водных биоресурсов прошлого года и является максимальным за последние 4 года. Основными массовыми объектами промысла в Черном море являются хамса и шпрот, в Азовском - пиленгас, бычки, камбала-калкан, креветки черноморские, рапана", - сказано на сайте института.

Уточняется, что общий объем вылова в Черном море за 2025 год составляет порядка 34 тыс. тонн, что больше на 51%, чем в прошлом году. В связи с климатическими изменениями и теплыми зимами черноморская хамса все чаще остается у берегов Крыма, ее вылов впервые превысил добычу азовской хамсы и составил более 10 тыс. тонн.

По данным института, в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился практически в два раза вылов шпрота - до 11,9 тыс. тонн. В 2025 году положительную динамику показал и промысел пиленгаса, его вылов в Азовском море и Таганрогском заливе превысил прошлогодние показатели на 26% - до 1,7 тыс. тонн.

В филиале подчеркнули, что вылов креветки черноморской в Азовском море достиг 488 тонн, это на 8% больше, чем в 2024 году. "При этом большая часть - 82 % от всего вылова - добыта в Северном Приазовье - предприятиями Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, указанный объем добычи черноморской креветки является историческим максимумом для Азовского моря. Динамика вылова рапаны в Азовском море также имеет положительную тенденцию, превысив 2 тыс. тонн, опережая показатели прошлого года", - отметили в институте.

Сотрудники филиала также подготовили долгосрочный прогноз до 2040 года. Предполагается увеличение запаса пиленгаса, азовской камбалы-калкан и камбалы-глосса, осетровых видов рыб, промысловых беспозвоночных - креветки, скафарки (анадары), рапаны.