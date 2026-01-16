В РФ продажи новых крупнотоннажных грузовиков упали на 54% по итогам 2025 года

Показатель составил 46,9 тыс. единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Продажи новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) в России в 2025 году снизились на 54% в годовом выражении, до 46,9 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"В минувшем году в России было реализовано 46,9 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV), что на 54% меньше, чем в 2024-м", - сказано в сообщении.

Эксперты агентства отмечают, что этот показатель является минимальным на рынке HCV за последние пять лет. Прежний "антирекорд" был зафиксирован в 2022 году (69,2 тыс. единиц).

Около половины (47,8%) проданных в 2025 году тяжелых грузовиков - автомобили 2024 года выпуска. Доля машин 2023 года выпуска составила 12,9%, а 2025 года - почти 40%. Самыми популярными остаются седельные тягачи с долей 33,5%, однако их продажи упали на 69%. Спецтехника (доля 29,2%) показала снижение на 23%, самосвалы (19,2%) - на 59%.

По колесной формуле лидируют грузовики 4х2, занимая почти треть рынка (33,2%). За ними следуют модели 6х4 (27,7%) и 6х6 (23,1%).