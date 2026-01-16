Шмыгаль сообщил о потере Украиной "тысяч мегаватт генерации"

По словам украинского министра энергетики, в республике повреждены все электростанции

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Thomas Peter

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украина лишилась "тысяч мегаватт генерации" электроэнергии с февраля 2022 года. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, выступая на правительственном часе в Верховной раде. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал.

"Выбито тысячи мегаватт генерации", - сказал он.

Министр также добавил, что с февраля 2022 года повреждения получили все электростанции страны. Шмыгаль указал, что ситуация остается крайне сложной, в связи с чем был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Точные объемы потерь генерации он не назвал, но ранее украинские и западные СМИ сообщали, что из примерно 56 ГВт генерации, которыми располагала Украина до февраля 2022 года, сейчас остается не более 15 ГВт. Для прохождения зимы, в зависимости от температуры, необходимо 15-18 ГВт. Киеву необходимо около 2 ГВт, при этом, по данным СМИ, в настоящее время не работают ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - две основные снабжающие город электростанции общей мощностью около 1,4 ГВт.