Хабаровскому краю возместят 1 млрд рублей за стройку погранперехода

Речь идет о пункте пропуска на острове Большой Уссурийский

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Затраты на строительство инфраструктуры под пункт пропуска на острове Большой Уссурийский, по которому пролегает граница с Китаем в Хабаровском крае, будут возмещены в объеме 1 млрд рублей. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития региона Валентина Филоненко на заседании штаба по возведению объектов для погранперехода.

"Есть решение и уже выделено финансирование в размере одного миллиарда рублей на возмещение затрат на строительство насыпной площадки под пункт пропуска. Первый транш в 736 миллионов уже поступил в конце октября 2025 года, и последний кусочек - 265 миллионов - остается у нас на 2026 год. Но обещание будет выполнено, потому что все уже включено в план финансирования Минвостокразвития", - сказала Филоненко. Возведение насыпного сооружения велось за счет краевого бюджета.

Делать насыпь под пункт пропуска и строить дорогу к нему на острове начали весной прошлого года. Насыпь готова практически полностью, в феврале ее планируют передать Росгранстрою. По дорожному полотну уже можно передвигаться, работы еще ведутся. Асфальтировать дорогу будут позднее - уже после завоза сройматериалов. Здание пункта пропуска начнут строить в июле. В декабре глава Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал в интервью ТАСС, что по возведению объектов для будущего пункта пропуска набран хороший темп. Погранпереход планируют построить по аналогии с пунктом пропуска Кани-Курган в Амурской области, работы по нему рассчитывают завершить в конце 2027 года.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева сообщила в ходе заседания, что дорога финансировалась совместно с Росавтодором. Цена контракта по ней - 3,75 млрд рублей. В 2025 году размер финансирования составлял 1 млрд 470 млн рублей, в 2026 году предусмотрено еще более 1 млрд рублей. "Все объекты обеспечены федеральным и региональным финансированием в полном объеме", - подчеркнула Горбачева.

Строительство погранперехода со всей инфраструктурой оценивается в 10,8 млрд рублей. Деньги предусмотрены соответствующим национальным проектом. Как отметила Филоненко, пункт пропуска - это большой и сложный объект, включающий в себя не только основное здание, но и множество вспомогательных помещений.

Концепция совместного освоения Большого Уссурийского была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. На острове, помимо открытия пункта пропуска, планируется создание туристической инфраструктуры, объектов для бизнеса.