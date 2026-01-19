Статья

Выпуск упал, цены выросли: европейский автопром переживает без России непростые времена

Цены на автомобили в Европе выросли на 15–20%, а их выпуск и продажи на фоне 80-процентного сокращения экспорта в Россию упали. Для многих европейских марок российский рынок был значимым, поэтому теперь им приходится переориентироваться на Ближний Восток и Азию. Какая ситуация на европейском рынке автопрома, ТАСС рассказали эксперты

Редакция сайта ТАСС

© Andreas Gebert/ Getty Images

"Санкции ЕС против России привели к сокращению экспорта легковых автомобилей более чем на 80%. Mercedes-Benz, BMW и Audi потеряли российский рынок и были вынуждены искать новые направления. Volkswagen увеличил производство для азиатских рынков, включая Китай и Индию", — рассказала преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

Она отметила, что санкции также привели к сокращению производства автомобилей. "Многие автопроизводители уменьшили выпуск моделей для российского рынка, что снизило общий объем производства в Европе. Компании изменили стратегию сбыта, увеличив продажи в Азии, Латинской Америке и Африке", — подчеркнула она.

Для европейских брендов российский рынок был значимым, особенно в премиальном сегменте, считает научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов. "В связи с его утратой выпавшие объемы ЕС приходится компенсировать за счет переориентации на другие регионы, прежде всего Ближний Восток и Азию", — пояснил он.

Резкое сокращение поставок легковых автомобилей из ЕС стало прямым следствием санкционных ограничений и разрыва прежних торгово-производственных цепочек, указал эксперт.

Ситуация с продажами в Европе

Кризисные явления в экономике на фоне отказа от экспорта в Россию отразились и непосредственно на европейском рынке. Как отметила Сорокина, глобальный дефицит полупроводников и рост стоимости сырья привели к повышению цен на автомобили по всей Европе и одновременно — к падению продаж. "Ограничительные меры и экономический спад сократили объемы продаж новых автомобилей. Цены на запчасти и ремонт выросли, что сделало владение машиной менее привлекательным", — отметила Сорокина. По ее словам, Европейская ассоциация автомобильных производителей оценила рост средней цены нового автомобиля в 15–20%. "Эта тенденция продолжится, так как производители сталкиваются с проблемами поставок комплектующих и ростом транспортных расходов", — считает эксперт.

В связи с ростом цен на топливо в Европе наметилась еще одна тенденция — рост продаж экологически чистых транспортных средств. "Многие покупатели выбирают электромобили или гибридные модели, чтобы снизить расходы на топливо и уменьшить воздействие на окружающую среду. Продажи электрокаров в странах ЕС выросли почти вдвое за два года", — заключила Сорокина.

Екатерина Шамарова