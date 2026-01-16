В Белоруссии самозанятые смогут получать зарплату в криптовалюте

Первый зампред правления Нацбанка Александр Егоров отметил, что у белорусов будет возможность получить карты, привязанные к криптосчету

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Самозанятые в Белоруссии смогут получать зарплату в криптовалюте. Об этом заявил первый зампред правления Нацбанка республики Александр Егоров.

"Предусматривается, что самозанятые граждане смогут получать зарплату в криптовалюте при условии, что они будут получать ее через криптобанк", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Также граждане смогут получать карты, привязанные к криптосчету, рассказал Егоров.

"Предприятие сможет держать остатки средств на счете, структурой которого будет непосредственно криптовалюта. Главное, что бухгалтерский учет будет по принципам банковского бухгалтерского учета, по принципам плана счетов для банков. Все операции будут отражаться как банковские операции", - добавил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 января подписал указ, предусматривающий создание условий для деятельности в стране криптобанков.