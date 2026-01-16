Итальянская компания намерена создать центр производства БПЛА на Украине

Размер потенциального финансирования на 2026 год составил до €20 млн, указал замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Итальянский инвестор намерен локализовать на Украине предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов с финансированием порядка €20 млн в 2026 году. Также стало известно, что некоммерческие организации из Италии занимаются вербовкой наемников для отправки на Украину, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Италия планирует организовать совместное с Украиной предприятие по сборке БПЛА так, чтобы 75% производства осуществлялось на территории Украины, а 25% - в Италии. Размер потенциального финансирования на текущий год составляет до €20 млн. <…> Иностранные представители должны будут прибыть на территорию Украины 21 января 2026 года для личного знакомства с потенциальной компанией-партнером, запуска процесса сотрудничества", - сказал Лисняк.

Замглавы ВГА добавил, что также администрацией получена информация об использовании Италией действующих на ее территории неправительственных организаций для рекрутирования иностранных наемников в интересах Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет про "Центр изучения экстремизма Itstime" и ассоциацию "Стур", которые под видом аналитической деятельности и гуманитарных миссий занимаются вербовкой.

Также Лисняк сообщил, что управлению внутренних дел ВГА региона удалось установить, что международная некоммерческая организация Ukraine Aid Operations поставила военную помощь на €350 тыс. ВСУ, в том числе, запрещенному и признанному террористическим в РФ подразделению "Кракен". Учредителями Ukraine Aid Operations являются американский фонд United Aid and Logistics Foundation и британская компания United Aid and Logistics, которые специализируются на оказании медицинской и психологической помощи, а также причастны к бизнесу по трансплантации органов в регионах боевых действий.