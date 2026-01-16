В СФ назвали иск фонда Noble Capital к РФ попыткой "узаконить воровство" активов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Иск американского фонда Noble Capital к России с требованием выплатить $225,8 млрд является опасной попыткой усилить давление и "узаконить воровство" заблокированных российских активов. Такое мнение ТАСС высказал замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить $225,8 млрд на основании якобы существующих обязательств страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена Российской империи.

"Это усиление давления на Россию и возможность некоего узаконивания воровства наших активов уже не под предлогом конфискации по политическим мотивам. И опасность эта вполне серьезна. Санкционная политика Запада ударила по иммунитету госактивов и сделала это вполне возможным. Впрочем, подобный иск к Китаю в свое время Noble Capital проиграл", - сказал сенатор.

Требования американского фонда выплатить задолженность по облигациям Российской империи за счет заблокированных активов РФ, как и сам момент возникновения этой истории, наводят на мысль о попытке американцев усилить свои переговорные позиции по Украине, отметил парламентарий.