В игре Brawl Stars произошли сбои

Жалобы поступают из Брянской, Липецкой, Псковской, Тульской и Курской областей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сбои в игре Brawl Stars наблюдаются в РФ. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса на 14:58 мск, за сутки на сбои в игре пожаловались 714 человек. Общий сбой отметили 46% пользователей. Более 70% жалоб поступают от пользователей Android.

Игроки также жалуются на бесконечную загрузку при входе в игру и ошибку подключения к ее серверам.

Жалобы поступают из Брянской (6%), Липецкой (5%), Псковской (4%), Тульской (4%) и Курской (3%) областей.

Brawl Stars - мобильная игра в жанрах MOBA и геройский шутер, разработанная и изданная финской компанией Supercell. В 2022 году Supercell закрыла доступ к своим играм в магазинах мобильных приложений в России и Белоруссии.