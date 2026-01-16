Посол в Ашхабаде: Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Туркмении

За 10 месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 35%, отметил Иван Волынкин

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 16 января. /ТАСС/. Россия по итогам 2025 года остается одним из ведущих торговых партнеров Туркмении. Об этом сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для журналистов.

"Россия оставалась ведущим торговым партнером Туркменистана. За 10 месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год", - сказал он.

Как отмечается в пресс-бюллетене к брифингу, в Туркмении зарегистрировано 38 компаний с участием российского капитала, среди которых представительства и филиалы таких компаний как "Газпром", "Камаз", "Татнефть" и других.