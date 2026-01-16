Зеленский: возможности Украины по генерации электроэнергии снизились до 11 ГВт

Это связано с масштабными повреждениями инфраструктуры, отметил Владимир Зеленский

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мощность энергосистемы Украины снизилась до 11 ГВт из-за масштабного повреждения инфраструктуры, в то время как потребности страны в энергопотреблении примерно на треть выше. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Вчера потребление было большое - где-то вообще 18 ГВт, а у нас были возможности [системы] всего 11 ГВт", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, фрагмент которой приводит украинское издание "Новости. Live".

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой. При этом власти в Киеве за последние месяцы несколько раз сообщали о новых масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры.

Во всех регионах страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, где, как рассказали ТАСС очевидцы, электричество может появляться на два-три часа в сутки. В стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.