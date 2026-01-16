В Минтрансе прокомментировали инициативу о едином размере ручной клади

На практике мера может усложнить условия для пассажиров

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Инициатива об унификации ручной клади в самолетах на практике может усложнить правила для пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") заявляла ТАСС, что размер ручной клади должен быть одинаковым для всех авиакомпаний.

"Инициатива об унификации, хотя и продиктована намерением упростить правила для пассажиров, на практике может привести к обратному результату. Она не учитывает технологическое разнообразие парка, основы бизнес-моделей перевозчиков и может ухудшить текущие условия провоза для значительной части путешественников, без существенного выигрыша в безопасности или удобстве", - говорится в сообщении министерства.

В Минтрансе подчеркнули, что действующее регулирование, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади (5 кг) и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным и практичным подходом.

В министерстве рассказали, что согласно федеральным авиационным правилам ФАП-82 в качестве ручной клади принимаются вещи, вес и габариты которых установлены перевозчиком и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна. Норма бесплатного провоза ручной клади, установленная перевозчиком, не может быть менее 5 кг на одного пассажира. В то же время габариты ручной клади и вещей, провозимых сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и без взимания дополнительной платы, устанавливаются перевозчиками исходя из размеров и объемов отведенных мест для размещения ручной клади.

"Подчеркнем, что правила воздушных перевозок, устанавливаемые перевозчиком, не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров", - резюмировали в Минтрансе.