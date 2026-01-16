Кабмин одобрил законопроект об изменениях в реестр экономических операторов

Документ также уточняет основания для исключения из списка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект о процедуре внесения изменений в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО). Об этом сообщается на сайте Минфина.

"Правительство одобрило законопроект Минфина России, устанавливающий процедуру и сроки рассмотрения таможенными органами заявлений для внесения изменения в реестр уполномоченных экономических операторов. Поправками в статьи 385 и 389 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается срок рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр УЭО в зависимости от уточняемых сведений (30, 70 или 120 дней). При этом на период рассмотрения деятельность операторов приостанавливаться не будет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее длительный срок рассмотрения - 120 дней - необходим для процедур, где проверка сведений требует проведения тех же мероприятий, что и при включении в реестр. Это касается внесения изменений в реестр о сооружениях, помещениях, открытых площадках или их частях.

"На проверку заявлений об изменениях, касающихся физических лиц государств - членов Евразийского экономического союза, потребуется 70 календарных дней. Такой срок необходим для проверки заявленных сведений одновременно во всех государствах - членах ЕАЭС на основании международных запросов. В случае изменения наименования УЭО, его идентификационного номера налогоплательщика срок рассмотрения заявления составит 30 календарных дней", - констатировали в Минфине.

Также законопроектом уточняются основания для исключения уполномоченных экономических операторов из реестра УЭО. Предлагается установить, что реорганизация оператора в форме выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц, а также присоединение к оператору другого юрлица не будет являться основанием для исключения из реестра. Основанием для исключения из реестра не является только реорганизация в форме преобразования.

В реестр УЭО включаются юрлица, характеризующиеся минимальным риском нарушения таможенных правил, обладающие возможностью применения определенных упрощений при осуществлении таможенных операций. В России реестр ведет ФТС.