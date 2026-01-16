"Сургутнефтегаз" получил право пользования участком недр "Западно-Нятлонгский"

Итоговый платеж составил почти 25 млн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" по итогам аукциона получил лицензию на право пользования участком недр Западно-Нятлонгский в ХМАО. Итоговый платеж составил почти 25 млн рублей, сообщили ТАСС в Минприроды РФ.

На севере участок граничит частично с Южно-Соимлорским лицензионным участком (недропользователь ПАО "Сургутнефтегаз").

"Право пользования участком недр Западно-Нятлонгский предоставлено ПАО "Сургутнефтегаз" - компания единственная подала заявку на аукцион, и заявка была допущена. Итоговый платеж составил 24 573 983,5 рублей (стартовый платеж плюс один аукционный шаг)", - рассказали там.

Торги прошли 15 января, следует из данных системы "ГИС торги".

Формально аукцион признан несостоявшимся из-за того, что был только один участник. Однако, согласно закону "О недрах", если аукцион признан несостоявшимся в связи с наличием только одного лица, заявка которого соответствует требованиям закона и условиям объявленного аукциона, или в связи с участием в аукционе только одного участника, право пользования этим участком недр предоставляется указанному участнику с оформлением ему лицензии на пользование недрами на условиях такого аукциона с установлением размера разового платежа за пользование участком недр не ниже установленного условиями аукциона, увеличенного на "шаг аукциона", отметили в Минприроды РФ.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности компании - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.