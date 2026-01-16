Стоимость фьючерсов на драгметаллы снижается

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует снижение на 0,45-5%, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 16:50 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 782 за тройскую унцию (-5%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года снижался на 4,93%, до $2 291,2 за тройскую унцию.

В то же время стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex составляла $4 602,9 за тройскую унцию (-0,45%), а фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $88,245 за тройскую унцию (-4,44%).