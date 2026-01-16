В России разработали беспилотники для геологоразведки и выявления лесных пожаров

Среди экспонатов на выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения представили дронопорт "Эри мини"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов представляет президенту РФ Владимиру Путину отечественные разработки автономного транспорта для геологоразведки, выявления лесных пожаров, борьбы с браконьерством и выявления нарушений природоохранного законодательства. Об этом говорится в материалах к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

Так, среди представленных экспонатов на выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения - дронопорт "Эри мини". Он используется для автоматизации взлета или посадки, управления полетными миссиями, сбора и хранения данных с дрона, а также позволяет проводить удаленный и автономный мониторинг объектов инфраструктуры без присутствия оператора на месте размещения дронопорта. В материалах отмечается, что характеристики дронопорта позволяют работать при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов Цельсия. Это полностью автономная станция для зарядки дрона, работающая в режиме 24/7 со встроенной метеостанцией, системой видеонаблюдения и всепогодной эксплуатацией.

Квадрокоптер "Геоскан 801", представленный на выставке, можно использовать для фото и видеомониторинг полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), а также выявления нарушений природоохранного законодательства. Еще один представленный экспонат - это беспилотный летательный аппарат Apiliqa O6, который можно применять для проведения геофизических исследований (магниторазведка, гамма спектрометрия) при выполнении поисковых и региональных геологоразведочных работ, а также выполнения топографической съемки рельефа участков месторождений. Планируется, что в 2026-2030 годах пройдет тестирование новых моделей геофизического навесного оборудования, а БПЛА протестируют для работы на участках с различным рельефом или климатом.

На выставке также представлен квадрокоптер "Геоскан 401", который можно применять для выявления лесных пожаров, нарушений, ветровалов и поврежденного леса, а также таксации лесов и беспилотник Irbis-536e Vtol. Он сочетает в себе преимущества самолетного и вертолетного типов, достигает максимальной скорости полета 120 км/ч и высоты полета 5 тыс. м. дальность полета БПЛА составляет до 290 км. Его можно применять для мониторинга пожарной опасности, картографирования, выявления незаконной хозяйственной деятельности, поисково-спасетельных работ, а также охраны и борьбы с браконьерством, учета численности животных и транспортировки малогабаритных грузов.

В 2026-2030 годах в РФ планируется переход от экспериментального использования к созданию системы регулярного беспилотного мониторинга лесного фонда и заповедных территорий.