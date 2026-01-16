Роботакси "Яндекса" автономно проехали 37 млн км

Они также не попали ни в одно ДТП по собственной вине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Порядка 37 млн км уже проехали роботакси "Яндекса" в автономном режиме, а также совершили 200 тыс. поездок с пассажирами. Такие данные содержатся в материалах к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

Согласно документам, роботакси насчитывается 88 единиц, в 2026 году планируется уже 200, в 2027 году - 270, в 2028 году - 700 единиц. Роботакси не попали ни в одно ДТП по собственной вине. Людей, пострадавших в ДТП с их участием, также нет.

"Яндекс" развивает технологии автономного вождения с 2016 года. Сейчас автономные авто компании работают в тестовом режиме в Москве, Иннополисе и Сириусе. 13 января ТАСС сообщили в "Яндексе", что роботакси начали выполнять поездки в центральных районах Москвы. Минэкономразвития РФ позднее поддержало расширение зон тестирования.