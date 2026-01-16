Производство "БАС С 80 агро" для сельского хозяйства намерены увеличить в 2026 году

В 2027 году планируемый объем выпуска ожидается на уровне 700 единиц

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Производство беспилотного летательного аппарата "БАС С 80 агро", применяемого в сельском хозяйстве, планируется увеличить в 2026 году до 500 единиц, говорится в материалах к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

В 2027 году планируемый объем выпуска ожидается на уровне 700 единиц, в то время как по итогам 2025 года производство составило 300 единиц.

Уточняется, что БПЛА мультикоптерного типа, применяемый в сельском хозяйстве, используется в том числе для обработки полей, внесения удобрений и посева семян. Что в результате способствует повышению урожайности, отсутствию переуплотнения почвы, экономии СЗР и воды.

Также сообщается, что грузоподъемность БПЛА составляет до 40 кг, дальность полета - 3 км, а скорость обработки - 18 га/ч.

Кроме того, в 2030 году планируется начать серийное производство беспилотного гибридного трактора "Донтех", полевые испытания которого прошли в 2025 году. В 2035 году планируется нарастить его выпуск до 150 единиц в год.

Уточняется, что машина предназначена для агропромышленного и лесозаготовительного сектора и обеспечивает повышение производительности труда, снижение стоимости владения и снижение дефицита кадров в агросекторе.