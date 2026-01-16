В РФ введут мониторинг всех мусорных полигонов дронами с ИИ до 2030 года

Максимальная высота полета аппарата составит до 4 тыс. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мониторинг всех действующих полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) при помощи дронов с использованием генеративного ИИ будет введен в России до 2030 г. Об этом говорится в материалах к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

В рамках выставки был презентован квадрокоптер "Геоскан 801", предназначенный для проведения фото- и видеомониторинга полигонов ТКО, а также выявления нарушений природоохранного законодательства. "2026-2030 гг. - мониторинг всех действующих полигонов ТКО с использованием генеративного ИИ", - сообщается в материалах.

Максимальная высота полета аппарата - до 4 тыс. м. Температура эксплуатации от минус 20 до плюс 40 градусов. Длительность полета - до 40 минут, дальность действия - до 10 км.