К 2031 году намерены запустить 99 спутников "Зоркий М2"

Такие спутники могут применяться для создания и обновления топографических и тематических карт, городского планирования и управления, а также экологического мониторинга

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Компания "Спутникс" планирует запустить 99 спутников "Зоркий М2" для связи и управления беспилотным транспортом к 2031 году. Об этом говорится в материалах к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

"Реализация государственной программы льготного лизинга спутников позволит создать необходимую инфраструктуру для связи и управления беспилотным транспортом. Базовые параметры программы: 99 спутников ["Зоркий М2"] до 2031 года", - сообщается там.

В материалах отмечается, что подобные спутники могут применяться для создания и обновления топографических и тематических карт, городского планирования и управления, а также экологического мониторинга. "Аппарат оснащен приемником для получения с морских судов и передачи на наземные станции сигналов для мониторинга и обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Северному морскому пути", - дополнительно информируется там.

Как сообщили ТАСС в компании "Спутникс", на орбите находятся 5 спутников "Зоркий М2".

"Спутникс" - российская частная компания, которая занимается производством высокотехнологичных спутниковых компонентов и платформ космических аппаратов, наземного оборудования для отработки и испытаний малых космических аппаратов, наземных спутниковых станций, а также оборудования для аэрокосмического образования.