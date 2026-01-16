Система представления планов полетов начнет идентифицировать БВС в 2026 году

К 2028 году планируется внедрить инструменты на основе нейросетей для оптимизации планирования воздушного пространства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Система представления планов полетов по сети Интернет для беспилотников в 2026 году запустит функционал по идентификации беспилотных воздушных судов (БВС). Об этом говорится в материалах к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

"2026 год: запуск функционала по идентификации беспилотных воздушных судов. К 2028 году - внедрение инструментов на основе нейронных сетей для оптимизации планирования использования воздушного пространства России внешними пилотами беспилотных воздушных судов", - говорится в материалах.

В них уточняется, что система производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" и ООО "Монитор софт" позволяет формировать план полета, получать разрешения на использование воздушного пространства по принципу одного окна, а также проверять легитимность полета силовыми структурами.

"Система запущена во исполнение поручений президента РФ от 27.04.2023 года в интересах Росавиации. Количество зарегистрированных пользователей - 53 175, включая 14 321 внешнего пилота дронов. 2025 год: обеспечено 178 869 полетов беспилотных воздушных судов", - уточняется в материалах.