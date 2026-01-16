Парк беспилотных грузовиков в РФ к концу 2028 году вырастет до 920 единиц

Глава Минтранса Андрей Никитин ранее отмечал, что внедрение автономного транспорта пока эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами, чем в крупных городах с интенсивным движением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Парк беспилотных грузовиков в России планируется увеличить до 920 единиц к концу 2028 года, следует из материалов к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

"Планируется поэтапное масштабирование: от первых сотен автономных грузовиков в 2026-2027 годах к тысячам единиц в перспективе до 2030 года. 2026 год - 179 единиц, 2027 год - 334 единиц, 2028 год - 920 единиц", - сказано в презентации.

В настоящее время в стране работают три производителя таких грузовиков - "Яндекс", "Камаз" и Navio ("Автотех"). На сегодняшний день произведено 95 единиц техники, которые выполняют коммерческие перевозки на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин в интервью ТАСС заявил, что в 2026 году парк беспилотных грузовиков вырастет с 90 до 111 машин. Он также отмечал, что внедрение автономного транспорта пока эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами, чем в крупных городах с интенсивным движением.